Отец Агаларова назвал главное препятствие для перехода Гамида в клуб РПЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, объяснил, почему его сын еще не перешел в клуб РПЛ.

«У Гамида действующий контракт, поэтому говорить о возможном трансфере неправильно. Пока не общались с Шамилем Газизовым на эту тему.

Гамид хочет играть в Премьер-лиге. Еще весной мы говорили, что хотим поменять клуб — какой результат бы не сложился. И сейчас хотим поменять клуб.

«Уфа», как я понимаю, выставила большой запрос в плане трансфера. Руководство клуба считает, что Гамид стоит таких денег. Может, «Уфа» хочет большую сумму. Мне кажется, что рынок сейчас другой, цены другие», — сказал Агаларов.

Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий «Уфы» забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.

Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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