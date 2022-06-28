Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем игроков в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома, высказался о будущем игроков в клубе из Петербурга.

«Конкретные предложения? Могу сказать только, что Малком и Клаудиньо остаются в «Зените», – заявил Гарсия.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.

Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.

Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное