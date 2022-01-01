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Агент Малкома и Клаудиньо высказался о будущем игроков в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома, высказался о будущем игроков в клубе из Петербурга.

«Конкретные предложения? Могу сказать только, что Малком и Клаудиньо остаются в «Зените», – заявил Гарсия.

  • Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.
  • Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.
  • Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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