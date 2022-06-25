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«Реал» нашел новый клуб для аренды 20-летнего Рейньера

Вингер «Реала» Рейньер близок к переходу в «Бенфику».

Клубы согласовали аренду 20-летнего футболиста без права выкупа.

В «Реале» надеются, что бразильцу предоставят в новой команде достаточно игровой практики.

  • В 2020 году мадридцы заплатили за Рейньера 30 миллионов евро.
  • 2 последних сезона он провел в аренде в «Боруссии» Д.
  • В активе атакующего полузащитника 1 гол и 1 ассист в 39 матчах.

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Источник: Marca

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