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Ежов: «Крылья Советов» стали семьей»

Игрок «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал об атмосфере внутри команды.

– Ты подписал новый контракт. Быстро ли согласился, как шли переговоры и когда узнал о предложении?

– Обсуждать начали еще до нашего отъезда. Но финальная стадия проходила здесь, в Казани. Обсуждали, как будет лучше сделать. Большинство ребят куда-то приглашали. Кто-то решил уйти, кто-то остаться. Я решил остаться. Тут свои люди, своя атмосфера. Можно сказать, что мы уже семья. Я очень рад тут находиться, любим наших болельщиков. Будем стараться за них и доказывать в каждом матче.

  • 24-летний Ежов стоит 1,5 миллиона евро.
  • Игрок в Самаре с 2020 года.
  • В минувшем сезоне РПЛ Ежов не пропустил ни матча, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.

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Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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