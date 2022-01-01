Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

Фаулер: «Ливерпуль» не пойдет на условия Салаха по зарплате»

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что продление контракта нападающего Мохамеда Салаха находится под угрозой.

«Мне ясно, что «Ливерпуль» не будет нарушать свои зарплатные рамки, чтобы удержать Салаха. Если бы клуб был готов к этому, то уже бы пошел на этот шаг.

Очевидно, Салах считает, что должен получать больше, чем предлагает «Ливерпуль», – сказал Фаулер.

  • Через год Салах станет свободным агентом.
  • Его планирует бесплатно подписать «Барселона».
  • Салах брал с «Ливерпулем» ЛЧ, АПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Салах прокомментировал уход Мане в «Баварию» 1
Переговоры Салаха и «Ливерпуля» в тупике. Игрок может перейти в «Барселону»
«Ты слишком много открываешь рот». Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике упрекнул Родриго за слова о Салахе 1
Источник: Mirror

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:59
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11