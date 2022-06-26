Фаулер: «Ливерпуль» не пойдет на условия Салаха по зарплате»

Бывший игрок «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что продление контракта нападающего Мохамеда Салаха находится под угрозой.

«Мне ясно, что «Ливерпуль» не будет нарушать свои зарплатные рамки, чтобы удержать Салаха. Если бы клуб был готов к этому, то уже бы пошел на этот шаг.

Очевидно, Салах считает, что должен получать больше, чем предлагает «Ливерпуль», – сказал Фаулер.

Через год Салах станет свободным агентом.

Его планирует бесплатно подписать «Барселона».

Салах брал с «Ливерпулем» ЛЧ, АПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное