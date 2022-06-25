Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своей сексуальной ориентации.

«Меня всю жизнь спрашивали, являюсь ли я геем. У меня были отношения и с мужчиной, и с женщиной. И что с того?

Я обычный человек. У меня есть свои потребности и желания. К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи», – сказал 39-летний бразилец.

Ришарлисон выступал в Европе за «Зальцбург».

В его активе 2 матча за бразильскую сборную в 2008 году.

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