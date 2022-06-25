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  • Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности

Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности

25 июня 2022, 09:32
14

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своей сексуальной ориентации.

«Меня всю жизнь спрашивали, являюсь ли я геем. У меня были отношения и с мужчиной, и с женщиной. И что с того?

Я обычный человек. У меня есть свои потребности и желания. К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи», – сказал 39-летний бразилец.

  • Ришарлисон выступал в Европе за «Зальцбург».
  • В его активе 2 матча за бразильскую сборную в 2008 году.

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Источник: AS
Бразилия Бразилия
Комментарии (14)
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Fusballer
1656140443
Зачем об этом всем рассказывать?
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Kollljan
1656140893
Гомосеки - это психически больные люди. Их надо или лечить, или изолировать от общества.
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Rabinovi_ch
1656140987
Зачем это обсуждать? Ну шпилят тебя в попу, сугубо твоё дело.
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Iskander_17
1656141490
Всякую хрень на бомбардире пишут, не относящие к футболу
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vek410
1656154643
Ну так-то во всей Римской империи было распространена бисексуальность. Потом от это стало непотребством
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