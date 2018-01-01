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Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности

Бывший полузащитник сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своей сексуальной ориентации.

«Меня всю жизнь спрашивали, являюсь ли я геем. У меня были отношения и с мужчиной, и с женщиной. И что с того?

Я обычный человек. У меня есть свои потребности и желания. К сожалению, мир пока не готов обсуждать такие вещи», – сказал 39-летний бразилец.

  • Ришарлисон выступал в Европе за «Зальцбург».
  • В его активе 2 матча за бразильскую сборную в 2008 году.

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Источник: AS

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Комментарии11
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    Рейтинг: +19

    Iskander_17 42 минуты назад

    Всякую хрень на бомбардире пишут, не относящие к футболу

    3
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    Рейтинг: +14104

    Fusballer > Iskander_17 42 минуты назад

    Сейчас футбольных событий мало, поэтому пишут что попало.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +940

    Лфшт > Fusballer 30 минут назад

    Они всегда пишут всякую чушь, круглый год

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14104

    Fusballer > Лфшт 27 минут назад

    Сейчас больше. В сезон хотя бы про футбол пишут.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +51

    7:1 44 минуты назад

    руководство спартака отменяет планы на выходные, собираются в тарасофке и экстренно прорабатывают варианты трансфера!

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14104

    Fusballer > 7:1 42 минуты назад

    Замена Дзюбе в Зените скорее.

    2
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    Рейтинг: +51

    7:1 > Fusballer 28 минут назад

    у дзюбы, хотя бы, есть член, что он и продемонстрировал. тем временем, болельщики спартага писают сидя. нелегко тебе, нелегко) гы-гы!

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    Рейтинг: +779

    Rabinovi_ch 51 минуту назад

    Зачем это обсуждать? Ну шпилят тебя в попу, сугубо твоё дело.

    2
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    Рейтинг: +3661

    Kollljan 52 минуты назад

    Гомосеки - это психически больные люди. Их надо или лечить, или изолировать от общества.

    3
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    Рейтинг: +14104

    Fusballer 1 час назад

    Зачем об этом всем рассказывать?

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    Рейтинг: +514

    Октавиус > Fusballer 54 минуты назад

    он же говорит в начале, что его всю жизнь спрашивали

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