Мбаппе назвал главную цель «ПСЖ» в новом сезоне

"Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о главной цели парижского клуба". Фсё, теперь Мбаппе будет ставить цели, определять тактику и подбор игроков, а Гальтье будет только за зарплатой в кассу заходить, не ча мешать такому уникуму творить футбольную историю)
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о главной цели парижского клуба.
«Победа в Лиге чемпионов — чeткая и главная цель «ПСЖ», – сказал Мбаппе.
- В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
- Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
- Ожидается, что в скором времени команду вместо Маурисио Почеттино возглавит Кристоф Гальтье.
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