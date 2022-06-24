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Мбаппе назвал главную цель «ПСЖ» в новом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о главной цели парижского клуба.

«Победа в Лиге чемпионов — чeткая и главная цель «ПСЖ», – сказал Мбаппе.

  • В сезоне-2021/22 «ПСЖ» выиграл только Лигу 1.
  • Из Лиги чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу».
  • Ожидается, что в скором времени команду вместо Маурисио Почеттино возглавит Кристоф Гальтье.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2631

    Радио1000шумеров 48 минут назад

    "Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о главной цели парижского клуба". Фсё, теперь Мбаппе будет ставить цели, определять тактику и подбор игроков, а Гальтье будет только за зарплатой в кассу заходить, не ча мешать такому уникуму творить футбольную историю)

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