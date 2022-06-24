Джикия объяснил, почему «Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение клуба не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Будет горячая битва, как всегда. Понятное дело, что хочется играть, хочется бороться за титулы, поэтому едем играть», – сказал Джикия.

Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.

«Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.

На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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