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Джикия объяснил, почему «Спартак» решил не бойкотировать Суперкубок

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал решение клуба не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита».

«Будет горячая битва, как всегда. Понятное дело, что хочется играть, хочется бороться за титулы, поэтому едем играть», – сказал Джикия.

  • Матч состоится 9 июля на «Газпром Арене» в 19:00 мск.
  • «Спартак» не исключал бойкот встречи из-за ее проведения в Санкт-Петербурге.
  • На этой неделе клуб официально подтвердил свое участие в игре.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +449

    SLADE2019 1 час назад

    Будет два варианта - или горячая битва, или игра в одни ворота (спартаковские). Лучше бы просветил, как в обороне и кем собираются играть?

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    Рейтинг: +16109

    ilichkadr > SLADE2019 32 минуты назад

    В обороне тьма беспросветная, если только Коля Рассказов. Рассчитывать на новичка Рыбуса пока рановато. Надо ещё вписаться в обойму.

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    Рейтинг: +449

    SLADE2019 > ilichkadr 19 минут назад

    Я примерно это и имел в виду. Вместо этого бойкота о проблемах лучше речь вести. Рассказов в основе - это конечно полный трындец!

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    Рейтинг: +16109

    ilichkadr > SLADE2019 3 минуты назад

    Ну, так больше нет. Есть Чернов, обрусевший немец Классен, но это пока не оборона, а просто игроки. Коля хотя и косячит, но иногда показывает вполне достойную игру.

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