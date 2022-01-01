Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
Тест: кто ты из футбольных экспертов?

Президент «Анжи» объяснил, почему отказался от финансирования «Ред Булла»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что спонсором клуба мог стать австрийский концерн «Ред Булл».

– Что за иностранный бренд готов был спонсировать «Анжи»?

– «Ред Булл». Разговор был через посредников. Они просили переименовать команду в «Ред Булл», но я не готов был пойти на это, как и сейчас.

  • «Анжи» из-за финансовой ситуации не получил лицензию на сезон-2022/23.
  • Клуб из Дагестана потерял профессиональный статус.
  • Команда была основана в 1991 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Президент «Анжи» назвал размер долгов клуба
Денисов: «После перехода в «Анжи» я получал 37-39 миллионов рублей в месяц» 13
«Я не понимал – а что мне рассказывать Это’О?». Василенко – о работе в «Анжи»
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:35
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +514

    Октавиус 1 час назад

    гений)) лучше, конечно же, чтоб клуб вообще исчез

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1581

    vmonomah17 > Октавиус 40 минут назад

    Да он просто откаты имеет, а при Ред Булле все финансы были бы прозрачны. И сидел бы президент за зарплату.
    Дай ему бы денег он Анжи и в тампакс бы переименовал)))

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1031

    Hoahin > vmonomah17 32 минуты назад

    В Кавказ сколько не спонсируй, половина будет разграблена. Не думаю, что австрийцам из Ред Булл никто про это не рассказал.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11