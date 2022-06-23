Президент «Анжи» объяснил, почему отказался от финансирования «Ред Булла»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал, что спонсором клуба мог стать австрийский концерн «Ред Булл».

– Что за иностранный бренд готов был спонсировать «Анжи»?

– «Ред Булл». Разговор был через посредников. Они просили переименовать команду в «Ред Булл», но я не готов был пойти на это, как и сейчас.

«Анжи» из-за финансовой ситуации не получил лицензию на сезон-2022/23.

Клуб из Дагестана потерял профессиональный статус.

Команда была основана в 1991 году.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное