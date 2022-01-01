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Дзагоев передал Облякову 10-й номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сменил игровой номер.

Хавбек будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Алану Дзагоеву. Он покинул столичный клуб летом.

Алан Дзагоев сказал недавно в интервью буквально следующее: «Очень верю в Ваню Облякова, передаю ему свою десяточку».

— Все знают, что Дзага — топовый футболист, который разбирается в футболе. Наверное, он просто так не стал бы говорить эти слова, а мне предстоит доказывать, что он произнес их не впустую.

Мы с ним очень хорошо общаемся, на футбольном поле великолепно понимали друг друга, нам было легко играть вместе, потому что мы всегда на одной волне.

Алан — настоящий лидер, который ведет всех за собой, может и напихать, и поддержать, заводит команду. А в жизни это самый добрый человек из всех, кого я знаю. К нему всегда можно обратиться, он поможет, даст совет.

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Источник: сайт ЦСКА

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Сегодня, 15:07
Комментарии4
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    Рейтинг: +15989

    Cleaner 34 секунды назад

    Обляков будет позорить десятку...(

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    Рейтинг: +6157

    Ганнибал Лектор 21 минуту назад

    Надеюсь, что Дзагоев ещё пару сезонов попылит где-то в РПЛ

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    Рейтинг: +15989

    Cleaner > Ганнибал Лектор 7 секунд назад

    Сомневаюсь. Он уже года два никакой.

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    Рейтинг: +16099

    ilichkadr 39 минут назад

    У Ванюши столько радости и счастья, что как-будто ему отдал свой 10-й номер Пеле.

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