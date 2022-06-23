Дзагоев передал Облякову 10-й номер в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сменил игровой номер.

Хавбек будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Алану Дзагоеву. Он покинул столичный клуб летом.

— Алан Дзагоев сказал недавно в интервью буквально следующее: «Очень верю в Ваню Облякова, передаю ему свою десяточку».

— Все знают, что Дзага — топовый футболист, который разбирается в футболе. Наверное, он просто так не стал бы говорить эти слова, а мне предстоит доказывать, что он произнес их не впустую.

Мы с ним очень хорошо общаемся, на футбольном поле великолепно понимали друг друга, нам было легко играть вместе, потому что мы всегда на одной волне.

Алан — настоящий лидер, который ведет всех за собой, может и напихать, и поддержать, заводит команду. А в жизни это самый добрый человек из всех, кого я знаю. К нему всегда можно обратиться, он поможет, даст совет.

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