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Дзагоев передал Облякову 10-й номер в ЦСКА

23 июня 2022, 15:07
6

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков сменил игровой номер.

Хавбек будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Алану Дзагоеву. Он покинул столичный клуб летом.

Алан Дзагоев сказал недавно в интервью буквально следующее: «Очень верю в Ваню Облякова, передаю ему свою десяточку».

— Все знают, что Дзага — топовый футболист, который разбирается в футболе. Наверное, он просто так не стал бы говорить эти слова, а мне предстоит доказывать, что он произнес их не впустую.

Мы с ним очень хорошо общаемся, на футбольном поле великолепно понимали друг друга, нам было легко играть вместе, потому что мы всегда на одной волне.

Алан — настоящий лидер, который ведет всех за собой, может и напихать, и поддержать, заводит команду. А в жизни это самый добрый человек из всех, кого я знаю. К нему всегда можно обратиться, он поможет, даст совет.

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Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан Обляков Иван
Комментарии (6)
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ilichkadr
1655986505
У Ванюши столько радости и счастья, что как-будто ему отдал свой 10-й номер Пеле.
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Ганнибал Лектор
1655987606
Надеюсь, что Дзагоев ещё пару сезонов попылит где-то в РПЛ
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3meeeD
1655989023
Обляков ничего толкового её покажет уже.ниже среднего игрок
Ответить
Беспонтий
1655989528
опа чирик
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DOCTOR PENALTY
1655989595
Что с Дзагоевым? 32 года всего, рановато уходить.
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