Президент «Анжи» назвал размер долгов клуба

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовых проблемах махачкалинского клуба.

– Вы команду брали без долгов, правильно? Чистую?

– Должна была быть чистая команда, но так не произошло.

– То есть уже были долги?

– Конечно.

– Вы сказали, что долги были 400 миллионов, вы спустили их до 85?

– До 74 сейчас.

– А до 400 миллионов какие были долги?

– Нет, эти долги возникли через два с половиной года после того, как я взял команду. Когда мы отыграли в РПЛ с большими затратами, зарплатами.

У многих ребят еще продолжали действовать контракты. Не от всех дорогостоящих контрактов смогли избавиться.

Конечно, существенно снизили расходы, которые были при Сулеймане Абусаидовиче [Керимове].

«Анжи» из-за финансовой ситуации не получил лицензию на сезон-2022/23.

Клуб из Дагестана потерял профессиональный статус.

Команда была основана в 1991 году.

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