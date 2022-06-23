Президент «Анжи» назвал размер долгов клуба

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о финансовых проблемах махачкалинского клуба.
– Вы команду брали без долгов, правильно? Чистую?
– Должна была быть чистая команда, но так не произошло.
– То есть уже были долги?
– Конечно.
– Вы сказали, что долги были 400 миллионов, вы спустили их до 85?
– До 74 сейчас.
– А до 400 миллионов какие были долги?
– Нет, эти долги возникли через два с половиной года после того, как я взял команду. Когда мы отыграли в РПЛ с большими затратами, зарплатами.
У многих ребят еще продолжали действовать контракты. Не от всех дорогостоящих контрактов смогли избавиться.
Конечно, существенно снизили расходы, которые были при Сулеймане Абусаидовиче [Керимове].
- «Анжи» из-за финансовой ситуации не получил лицензию на сезон-2022/23.
- Клуб из Дагестана потерял профессиональный статус.
- Команда была основана в 1991 году.
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