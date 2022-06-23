Стало известно, почему Рабьо отказал «Ньюкаслу»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не перейдет в «Ньюкасл».
Английский клуб сделал предложение 27-летнему футболисту, но получил отказ.
Француз не хочет играть за команду, не участвующую в Лиге чемпионов.
На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «МЮ», как и «Ньюкасл», в ЛЧ не попал.
- В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.
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Источник: Sport Mediaset