Стало известно, почему Рабьо отказал «Ньюкаслу»

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо не перейдет в «Ньюкасл».

Английский клуб сделал предложение 27-летнему футболисту, но получил отказ.

Француз не хочет играть за команду, не участвующую в Лиге чемпионов.

На хавбека также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «ПСЖ». «МЮ», как и «Ньюкасл», в ЛЧ не попал.

В прошлом сезоне Рабьо сделал 2 ассиста в 45 матчах.

Его рыночная стоимость – 17 миллионов евро.

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