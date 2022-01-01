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«Как играет «Спартак», так и назвали». Соболев и Джикия определились с названием своей команды для медиалиги

Футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия создают свою команду для медиалиги. С названием уже определились.

«Мы создали свою команду для медиалиги. Название – «Бей-беги». Как «Спартак» играет, так и назвали. Ну это шутки, конечно. Это прикольно.

Может, сами сыграем за команду. Там будут медийные люди. У нас пройдут просмотры игроков», – сказал Соболев.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • Накануне «Спартак» вышел из отпуска.
  • Медиалига, в которой выступит команда Соболева и Джикии, еще не стартовала.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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