Кофрие заявил, что не уйдет из «Спартака»

Аааа-ха-ха ! А типо было куда "покидать" то ?)))
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.
«Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», – сказал Кофрие.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Кофрие.
- Бельгиец перешел в клуб прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
- В активе футболиста 1 голевая передача в 25 матчах.
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