Кофрие заявил, что не уйдет из «Спартака»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», – сказал Кофрие.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Кофрие.

Бельгиец перешел в клуб прошлым летом за 2,5 миллиона евро.

В активе футболиста 1 голевая передача в 25 матчах.

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