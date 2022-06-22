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Кофрие заявил, что не уйдет из «Спартака»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие прокомментировал информацию о своем возможном уходе из клуба.

«Информация о том, что я могу покинуть «Спартак»? Это неправда. Я останусь в команде», – сказал Кофрие.

  • Ранее сообщалось, что «Спартак» готов продать Кофрие.
  • Бельгиец перешел в клуб прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
  • В активе футболиста 1 голевая передача в 25 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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22.06.2022 10:15
Комментарии11
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    Рейтинг: +15366

    Barmaleushka 22 июня, 14:48

    Аааа-ха-ха ! А типо было куда "покидать" то ?)))

    0
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    Рейтинг: +276

    Ollegator 22 июня, 13:02

    Сколько можно угрожать!...

    0
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    Рейтинг: +10754

    Алексей З 22 июня, 11:00

    Всегда хочется спросить задающих такие вопросы, что вы мудаки хотели услышать ?
    Если и будут подвижки , то с обеих сторон игрок -клуб.
    На данный момент , каждый выполняет свои обязательства.

    3
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    Рейтинг: +535

    SpartakMoskwa 22 июня, 10:56

    А жаль

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1007

    fakeid 22 июня, 10:47

    это хорошая новость)

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +1747

    mahan 22 июня, 10:25

    Да на фиг ты нужен.

    0
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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr 22 июня, 10:21

    Похоже, что Максимку никаким калачом не выманить. Вцепился парниша конкретно, Готов даже на заправке бесплатно по ночам работать.

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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n > ilichkadr 22 июня, 10:21

    вот туда и отправим его

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > R_a_i_n 22 июня, 10:47

    Ага, в свободное от основной работы время. Это называется работа по совместительству, не более 4-х часов в день, 20 часов в неделю.

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    Рейтинг: +8319

    R_a_i_n > ilichkadr 22 июня, 11:41

    ты хорошо осведомлён. Подрабатываешь?

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    Рейтинг: +16118

    ilichkadr > R_a_i_n 22 июня, 11:57

    Не, когда-то кадрами рулил, трудовой кодекс был в почёте.

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