Агент Барриоса заявил, что игрок сегодня отправится в Россию

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о желании игрока приостановить контракт с клубом.

«Вильмар хочет приостановить контракт с «Зенитом»? Это слухи. Здесь даже обсуждать нечего. Он отправится в Россию уже сегодня», – сказал Поссо.

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.

Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

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