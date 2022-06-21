Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

Агент Барриоса заявил, что игрок сегодня отправится в Россию

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию о желании игрока приостановить контракт с клубом.

«Вильмар хочет приостановить контракт с «Зенитом»? Это слухи. Здесь даже обсуждать нечего. Он отправится в Россию уже сегодня», – сказал Поссо.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
  • Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2026 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Семак прокомментировал информацию о желании Барриоса приостановить контракт с «Зенитом»
«Зло-пы-ха-те-ли». Гендиректор «Зенита» – о желании Барриоса приостановить контракт 3
Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат») 17
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:55
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11