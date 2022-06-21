Агент: «Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на решение ФИФА»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщил, что разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года не повлияет на будущее его клиентов.

«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах», – сказал агент.

Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.

Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.

Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

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