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Агент: «Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на решение ФИФА»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо, сообщил, что разрешение ФИФА для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 2023 года не повлияет на будущее его клиентов.

«Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», несмотря на новое решение ФИФА относительно иностранных игроков в российских клубах», – сказал агент.

  • Контракт Малкома с «Зенитом» действует до 2024 года, Клаудиньо – до 2026 года.
  • Команду отстранили от участия в еврокубках на следующий сезон.
  • Петербуржцы в 4-й раз подряд выиграли РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1012

    jek718875 51 минуту назад

    Их отсюда дубиной не выгнать

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    Рейтинг: +7173

    серега кашин 1 час назад

    им и сдесь неплохое бабло капает, а выкладыватьс совсем не надо

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    Рейтинг: +1190

    Дубина 1 час назад

    При такой зарплате этим зулусам ни что не помеха!!!

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    Рейтинг: +58

    Клаус 1 час назад

    Неплохо кормят )

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