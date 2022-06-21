Эриксен и Тимбер отказали «МЮ». Клуб сосредоточился на трансфере де Йонга

Руководство «Манчестер Юнайтед» пока не может усилить состав.

Два футболиста уже отказали английскому клубу – это защитник «Аякса» Хуррьен Тимбер и хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен.

Теперь «МЮ» сосредоточен на покупке у «Барселоны» Френки де Йонга. Готовится новое предложение в размере 70 миллионов евро плюс бонусы.

В «Юнайтед» уверены, что «Барса» согласится на продажу голландца из-за финансовых проблем. Они рассчитывают закрыть сделку до 8 июля, когда команда отправится в предсезонный тур.

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