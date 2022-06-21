Джикия: «Спартак» сделает официальное заявление по Суперкубку в ближайшее время»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном бойкоте клуба Суперкубка России.
«В ближайшее время будет официальное заявление от клуба.
Хочу ли я играть в матче за Суперкубок? Да, потому что я спортсмен и готов играть за титулы. Это мое мнение.
Будет официальное заявление от клуба. Порошу эту тему больше не поднимать», – сказал Джикия.
- Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
- «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
- Москвичи недовольны местом проведения встречи.
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Источник: «Матч ТВ»