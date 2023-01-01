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Джикия: «Спартак» сделает официальное заявление по Суперкубку в ближайшее время»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном бойкоте клуба Суперкубка России.

«В ближайшее время будет официальное заявление от клуба.

Хочу ли я играть в матче за Суперкубок? Да, потому что я спортсмен и готов играть за титулы. Это мое мнение.

Будет официальное заявление от клуба. Порошу эту тему больше не поднимать», – сказал Джикия.

  • Игра должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 11:37
Комментарии15
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    Рейтинг: +1842

    моэм 1 час назад

    Будь мужиком , не отнимай " хлеб " у Заремы , голос которой , по этому поводу "звучит уже из каждого утюга, да так что уши "закладывает" .

    0
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    Рейтинг: +16952

    Garrincha58 1 час назад

    заявление типа мы приедем в гости к Зениту, если те обещают больше 5 не забивать

    2
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    Рейтинг: +1041

    alefreddy 2 часа назад

    молодежкой сыграть очень интересно

    1
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    Рейтинг: +836

    fakeid 2 часа назад

    хряки спят и видят, как бы поднacpaть. либо бойкотируют, либо детей пришлют. либо ещё какую-то хрень изобретут, лишь бы выставить себя жертвой, вместо того, чтобы выйти и играть.

    5
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    Рейтинг: +418

    Salt-N-Pepa > fakeid 2 часа назад

    Хряков в загоне увидишь. А болельщики и игроки Спартака- спартаковцы. Ну максимум- мясо. Но никак не хряки.

    3
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    Рейтинг: +418

    Salt-N-Pepa > fakeid 2 часа назад

    Видать, болельщики Спартака сильно тебя унизили в детстве. Теперь ты проецируешь это психологическое потрясение в виде блевотных высеров на бомбардир. ру. ))) Что ж, удачи в дальнейшем лечении.

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    Рейтинг: +10218

    "supermax" > Salt-N-Pepa 2 часа назад

    до сих пор унижают во дворе

    2
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    Рейтинг: +836

    fakeid > Salt-N-Pepa 2 часа назад

    похоже на то, что унизили как раз тебя, раз постоянно об этом визжишь. уходишь в защиту, проецируя на других, представляешь, что это было не с тобой, а с кем-то ещё. но не обманывайся - это было именно с тобой. гы-гы!

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    Рейтинг: +836

    fakeid > "supermax" 2 часа назад

    ты по существу-то можешь что сказать? будет бойкот - или нет? ты за него, или за игру? вместо того, чтобы хрень очередную писать, хоть бы что умное изобразил.

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Salt-N-Pepa 2 часа назад

    единственное "унижение", если так можно выразиться, от хряков случилось на подступах к лужникам, когда месси с аргентиной туда приезжали. я с женой в зенитовских шарфах шли, параллельно кучка хряков (возможно, среди них был ты и твой муж). как увидели шарфы, так сразу завизжали "ааа! бамжыыы!". ну мы им факи показали, дальше пошли. ментов вокруг было достаточно, поэтому эти не рискнули идти на конфликт, только злобно похрюкивали) вот она, моя душевная травма. согласись, тут любой с катушек съедет, после такого галоперидол станет лучшим другом))

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    Рейтинг: +10218

    "supermax" > fakeid 2 часа назад

    я как раз по существу...не обижайся, но тот чувак выше сказал вещи похожие на правду
    что касаемо матча, какая разница? мое мнение не повлияет на решение руководства...сыграем значит сыграем...нет значит нет...в любом случае интересно

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    Рейтинг: +418

    Salt-N-Pepa > fakeid 1 час назад

    Видать, это произошло лишь в твоих влажных фантазиях. Дабы ты дальше своего дивана и кружки пива заднюю точку не отрываешь. Какие уж там Лужники)))))) С женой он в шарфах был)))))) У тебя и жены то нет. Только ручонка на которую ты перетягиваешь, как твой кумир бздюпа)))))))))))) Фантазёр! )

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Salt-N-Pepa 1 час назад

    ну думай так. я же говорю: у тебя проблемы с восприятием, ты выдумал себе образ и свято веришь в него. образ про бомжей и помойки, естественно. не может житель спб, болельщик зенита, ездить на матчи в другие города. ты, главное, верь)
    пс: а я ещё и на ЧМ (помимо КК) с женой ездил, в саранск и самару) могу тебе даже fan id свой сфоткать. как известно, его невозможно было получить без билетов на игру. но чёт я боюсь за твою психику, которая окончательно тронется, если увидишь такое)

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    Рейтинг: +836

    fakeid > Salt-N-Pepa 1 час назад

    а ты так и будешь побираться по тарасофским помойкам и копить мелкие монеты, чтобы доехать на электричке в тулу. как раз к следующему сезону и накопишь, когда в фнл встретятся арсенал и спартаг)

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    Рейтинг: +3749

    Spirit_78 > Salt-N-Pepa 3 минуты назад

    Вообще, какая-то дырявая логика у красно-белого коллективного разума получается. Мы вроде "бомжи", "бездомные", но при этом у нас денег больше всех, которыми мы всех покупаем. На шизофрению похоже)

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