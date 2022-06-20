«Арсенал» близок к покупке Рафиньи из «Лидса» за 50 миллионов

Вингер «Лидса» Рафинья рассчитывает на этой неделе стать игроком «Арсенала».

25-летний футболист уже не ждет предложений от «Барселоны», которая интересовалась им в течение длительного периода.

Бразилец готов присоединиться к «Арсеналу». Сумма трансфера должна составить 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.

Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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