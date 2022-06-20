«Арсенал» близок к покупке Рафиньи из «Лидса» за 50 миллионов

Вингер «Лидса» Рафинья рассчитывает на этой неделе стать игроком «Арсенала».
25-летний футболист уже не ждет предложений от «Барселоны», которая интересовалась им в течение длительного периода.
Бразилец готов присоединиться к «Арсеналу». Сумма трансфера должна составить 50 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Рафинья забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: Goal.com