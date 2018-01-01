Глушенков близок к возвращению из «Спартака» в «Крылья Советов»

Вроде и игрок неплохой, но как-то не раскрывается полностью.
В условном Спартаке , где ему место на поле ? ХЗ.
Наглядный пример Пруцев. Возможно менее одарён , но на позиции опорника в Спартаке в этом году был, на мой взгляд , лучшим.
Тот случай , когда игроку нашли ЕГО место на поле.
Полузащитник Максим Глушенков, скорее всего, снова будет выступать за «Крылья Советов».
Самарский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о возвращении 22-летнего футболиста.
Сам хавбек уже находится в расположении «Крыльев», которые готовятся к новому чемпионату.
- В прошлом сезоне Глушенков играл за самарцев на правах аренды.
- Он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
- Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.