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Глушенков близок к возвращению из «Спартака» в «Крылья Советов»

Полузащитник Максим Глушенков, скорее всего, снова будет выступать за «Крылья Советов».

Самарский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о возвращении 22-летнего футболиста.

Сам хавбек уже находится в расположении «Крыльев», которые готовятся к новому чемпионату.

  • В прошлом сезоне Глушенков играл за самарцев на правах аренды.
  • Он забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 29 матчах.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Чертаново» – 1,8 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10721

    Алексей З 2 минуты назад

    Вроде и игрок неплохой, но как-то не раскрывается полностью.
    В условном Спартаке , где ему место на поле ? ХЗ.
    Наглядный пример Пруцев. Возможно менее одарён , но на позиции опорника в Спартаке в этом году был, на мой взгляд , лучшим.
    Тот случай , когда игроку нашли ЕГО место на поле.

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