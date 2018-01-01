Глушенков близок к возвращению из «Спартака» в «Крылья Советов»

Полузащитник Максим Глушенков, скорее всего, снова будет выступать за «Крылья Советов».

Самарский клуб ведет переговоры со «Спартаком» о возвращении 22-летнего футболиста.

Сам хавбек уже находится в расположении «Крыльев», которые готовятся к новому чемпионату.