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«Зенит» хочет купить защитника сборной Парагвая

Защитник «Ривер Плейта» Эктор Мартинес может продолжить карьеру в России.

На игрока сборной Парагвая претендует «Зенит».

Мартинесу 24 года. Он левоногий центральный защитник. Его рост – 185 сантиметров.

  • Мартинес провел 9 матчей за сборную Парагвая.
  • Рыночная цена футболиста – 6,5 млн евро.

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Источник: телеграм-канал ZenitCafe

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Комментарии1
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    Рейтинг: +410

    Salt-N-Pepa 5 минут назад

    "Великая" селекция бдзенита в действии. Продавать своих воспитанников в другие клубы, отдавая за полтинник по арендам, а самим покупать латиносов, стоящих как один городок в провинции России. Браво. Бдзенит-национальное достояние))))))))

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