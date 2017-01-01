"Великая" селекция бдзенита в действии. Продавать своих воспитанников в другие клубы, отдавая за полтинник по арендам, а самим покупать латиносов, стоящих как один городок в провинции России. Браво. Бдзенит-национальное достояние))))))))
Защитник «Ривер Плейта» Эктор Мартинес может продолжить карьеру в России.
На игрока сборной Парагвая претендует «Зенит».
Мартинесу 24 года. Он левоногий центральный защитник. Его рост – 185 сантиметров.
- Мартинес провел 9 матчей за сборную Парагвая.
- Рыночная цена футболиста – 6,5 млн евро.