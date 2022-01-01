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Стало известно, ради какой команды Зидан отказал «ПСЖ»

Назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера «ПСЖ» этим летом не состоится.

Дело в том, что Зидан рассчитывает принять сборную Франции, допуская уход из команды Дидье Дешама после ЧМ-2022. Зидан ждет предложения от Федерации футбола Франции.

При этом Зидан не исключает, что поработает в «ПСЖ» позже.

  • «ПСЖ» планирует назначить вместо Зидана Кристофа Гальтье из «Ниццы».
  • Зидан без работы с прошлого года, когда покинул «Реал».
  • Ранее Зидан тренировал только в Испании.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии1
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    Рейтинг: +65618

    portero 47 минут назад

    Когда звездунов поубавиться и дадут право их выгонять из команды...

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