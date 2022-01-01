Стало известно, ради какой команды Зидан отказал «ПСЖ»

Назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера «ПСЖ» этим летом не состоится.

Дело в том, что Зидан рассчитывает принять сборную Франции, допуская уход из команды Дидье Дешама после ЧМ-2022. Зидан ждет предложения от Федерации футбола Франции.

При этом Зидан не исключает, что поработает в «ПСЖ» позже.