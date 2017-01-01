Глушаков отреагировал на информацию о переходе в «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не подтвердил информацию, что начнет новый сезон в «Динамо».

«Вы можете писать, говорить, еще что-нибудь... Давайте мы тему закроем.

Я игрок «Химок», у меня контракт», – сказал игрок.