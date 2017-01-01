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Глушаков отреагировал на информацию о переходе в «Динамо»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не подтвердил информацию, что начнет новый сезон в «Динамо».

«Вы можете писать, говорить, еще что-нибудь... Давайте мы тему закроем.

Я игрок «Химок», у меня контракт», – сказал игрок.

  • В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
  • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
  • Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +680

    Suvorov51 2 минуты назад

    Как я надеялся, что ты приедешь к нам вТулу, ведь нам надо выходить в вышку, а без серьезных игроков будет очень трудно

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    Рейтинг: +4656

    алдан2014 55 минут назад

    Глушак в порядке

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    Рейтинг: +16095

    житель СПб 1 час назад

    Пусть поиграет - еще несколько лет.

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    Рейтинг: +651

    111Hunter111 1 час назад

    успокоил.

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