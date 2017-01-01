Глушаков отреагировал на информацию о переходе в «Динамо»

Как я надеялся, что ты приедешь к нам вТулу, ведь нам надо выходить в вышку, а без серьезных игроков будет очень трудно
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не подтвердил информацию, что начнет новый сезон в «Динамо».
«Вы можете писать, говорить, еще что-нибудь... Давайте мы тему закроем.
Я игрок «Химок», у меня контракт», – сказал игрок.
- В прошедшем сезоне Глушаков забил 11 голов и сделал 3 ассиста в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
- Экс-капитану «Спартака» в январе исполнилось 35 лет.