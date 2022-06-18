Салах играл с травмой в финале Лиги чемпионов

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль Эла сообщил, что нападающий «Ливерпуля» не полностью здоров с 14 мая.

«Салах травмировался в финале Кубка Англии. У него было повреждение приводящих мышц бедра. Позже он играл с «Вулверхэмптоном» и в финале Лиги чемпионов.

Когда Мохамед приехал в сборную, «Ливерпуль» сообщил, что у него боли, и мы должны сделать рентген. Он не готов на сто процентов», – сказал врач.