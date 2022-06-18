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  • «Уфа» получила предложения по Агаларову из РПЛ и от зарубежных клубов. Его будущее определится на следующей неделе

«Уфа» получила предложения по Агаларову из РПЛ и от зарубежных клубов. Его будущее определится на следующей неделе

18 июня 2022, 14:58
6

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может сменить команду до конца июня.

«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе все станет ясно.

Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд.

Однако в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер футболиста», – сообщил источник «Р-Спорт».

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Уфа Агаларов Гамид
Комментарии (6)
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Solist345345
1655554784
Да кому он нужен? Газизов пиарит, как раньше с У р у н о в ы м.
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vladimir-7
1655556090
Проходили аналогичную ситуацию с Чаловым
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серега кашин
1655558121
вряд ли его за много кто то ткупит, скорее всего они просто набивают цену и ищут лохов чтобы его втюхать
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portero
1655561349
Кому он нужен за 6 лямов??? Если только Зениту для того шоб было....
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3meeeD
1655561746
Поедет Бензема на лавку сажать
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Вомбат
1655660622
Нефиг Гамида нашего Агаларова продавать в какой-нибудь Сочи. Пусть его купит Реал Мадрид. Вместо Бензема. А если есть проблема с переводом денег оттуда, пущай наличными платят. Найдется у Уфы кому коробку из-под ксерокса отвезти.
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