«Уфа» получила предложения по Агаларову из РПЛ и от зарубежных клубов. Его будущее определится на следующей неделе

Поедет Бензема на лавку сажать
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может сменить команду до конца июня.
«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе все станет ясно.
Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд.
Однако в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер футболиста», – сообщил источник «Р-Спорт».
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.