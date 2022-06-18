«Уфа» получила предложения по Агаларову из РПЛ и от зарубежных клубов. Его будущее определится на следующей неделе

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может сменить команду до конца июня.

«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе все станет ясно.

Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд.

Однако в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер футболиста», – сообщил источник «Р-Спорт».