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«Уфа» получила предложения по Агаларову из РПЛ и от зарубежных клубов. Его будущее определится на следующей неделе

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов может сменить команду до конца июня.

«Уфа» получила несколько предложений по Агаларову, на следующей неделе все станет ясно.

Есть предложения как от клубов РПЛ, так и от зарубежных команд.

Однако в переговорах с иностранными клубами есть проблема с переводом денег за трансфер футболиста», – сообщил источник «Р-Спорт».

  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +537

    3meeeD 1 час назад

    Поедет Бензема на лавку сажать

    0
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    Рейтинг: +65593

    portero 1 час назад

    Кому он нужен за 6 лямов??? Если только Зениту для того шоб было....

    0
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    Рейтинг: +7152

    серега кашин 2 часа назад

    вряд ли его за много кто то ткупит, скорее всего они просто набивают цену и ищут лохов чтобы его втюхать

    0
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    Рейтинг: +24939

    vladimir-7 3 часа назад

    Проходили аналогичную ситуацию с Чаловым

    2
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    Рейтинг: +582

    Solist345345 3 часа назад

    Да кому он нужен? Газизов пиарит, как раньше с У р у н о в ы м.

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