«Уфа» предлагала «Зениту» купить Агаларова. Чемпион отказался платить 10 миллионов

«Зенит» не рассматривал вариант с покупкой нападающего Гамида Агаларова этим летом, сообщает «Матч ТВ».

Зимой «Уфа» предлагала клубу из Санкт-Петербурга купить футболиста, но «Зенит» посчитал завышенной сумму трансфера в размере 10 миллионов евро.