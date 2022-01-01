«Уфа» предлагала «Зениту» купить Агаларова. Чемпион отказался платить 10 миллионов

для Агаларова и ценник в 6 лимонов слишком высокий, но бомжи рассчитывали за "пидисят тыщ" купить...)
«Зенит» не рассматривал вариант с покупкой нападающего Гамида Агаларова этим летом, сообщает «Матч ТВ».
Зимой «Уфа» предлагала клубу из Санкт-Петербурга купить футболиста, но «Зенит» посчитал завышенной сумму трансфера в размере 10 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.