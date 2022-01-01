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«Уфа» предлагала «Зениту» купить Агаларова. Чемпион отказался платить 10 миллионов

«Зенит» не рассматривал вариант с покупкой нападающего Гамида Агаларова этим летом, сообщает «Матч ТВ».

Зимой «Уфа» предлагала клубу из Санкт-Петербурга купить футболиста, но «Зенит» посчитал завышенной сумму трансфера в размере 10 миллионов евро.

  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 12:06
Комментарии8
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    Рейтинг: +23327

    JTherry 53 минуты назад

    для Агаларова и ценник в 6 лимонов слишком высокий, но бомжи рассчитывали за "пидисят тыщ" купить...)

    0
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    Рейтинг: +969

    qawzsexdr 1 час назад

    Это игрок одной команды, может быть даже одного сезона,

    0
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  • ...
    Рейтинг: +9246

    САДЫЧОК 2 часа назад

    Агаларов обычный средний игрок !

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +361

    Спартач80 3 часа назад

    Им надо за 50000 рублей,они же при власти...

    2
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    Рейтинг: +15999

    ilichkadr 3 часа назад

    "этим летом"?
    Лето только началось или у "Срач ТВ" оно уже закончилось?

    0
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    Рейтинг: +361

    Спартач80 > ilichkadr 3 часа назад

    17-е число на дворе,кончай бухать,бомжиха...

    2
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    Рейтинг: +15999

    ilichkadr > Спартач80 2 часа назад

    Дурень, лето по календарю заканчивается 31 августа. Ферштейн?

    0
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    Рейтинг: +24924

    vladimir-7 3 часа назад

    Видимо, цену на игрока назначает Газик, не иначе, что где-то проиграл приличную
    сумму денег. Посмотрим, какие показатели (забитые голы) будут у Агаларова в
    следующем сезоне, а то у нас, в ЦСКА, был тоже лучший бомбардир сезона, Чалов,
    а в следующем сезоне, мячом в ворота соперника попасть не мог .

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