В «Уфе» определились с будущим Агаларова

Надеюсь хватило ума отпустить перспективного игрока в нормальный клуб. Ростов, Ахмат, Краснодар и ещё несколько клубов взяли бы такого игрока.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.
«Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу – конфиденциальная информация», – сказал Газизов.
- В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
- Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.