В «Уфе» определились с будущим Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.

«Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу – конфиденциальная информация», – сказал Газизов.