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В «Уфе» определились с будущим Агаларова

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.

«Дальнейшая судьба Агаларова в «Уфе»? У нас есть понимание, но сказать не могу – конфиденциальная информация», – сказал Газизов.

  • В прошедшем сезоне 21-летний россиянин забил 20 голов и сделал 2 ассиста в 33 матчах.
  • Он стал лучшим бомбардиром РПЛ.
  • Рыночная стоимость Агаларова – 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2135

    Январь 59 18 минут назад

    Надеюсь хватило ума отпустить перспективного игрока в нормальный клуб. Ростов, Ахмат, Краснодар и ещё несколько клубов взяли бы такого игрока.

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