Матыцин высказался о будущем клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российском футболе

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном участии клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в чемпионатах России по футболу.

«Я думаю, что и теоретически, и практически могут. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол.

То, что касается других международных федераций, – это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение», – сказал Матыцин.