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Матыцин высказался о будущем клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российском футболе

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о возможном участии клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в чемпионатах России по футболу.

«Я думаю, что и теоретически, и практически могут. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол.

То, что касается других международных федераций, – это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение», – сказал Матыцин.

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Источник: ТАСС

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Комментарии5
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    Рейтинг: +10657

    Алексей З 4 минуты назад

    Если примут , то о возврате в УЕФА и ФИФА можно забыть.
    Ничто не вечно на земле, если вы долб...бы , то не надо лишать возможностей следующего поколения.
    Придёт время и все получат объективную оценку своих действий.

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    Рейтинг: +9244

    САДЫЧОК 5 минут назад

    Много не нужных слов !
    Кратко- Нельзя ! Иначе- бан !

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    Рейтинг: +2135

    Январь 59 11 минут назад

    Какое УЕФА??? Уже достали с этим УЕФА. Европа ведёт полномасштабную войну против России, а вы всё про УЕФА. Забудьте. В этом формате УЕФА доживает последние деньки. Содом и Гоморра развалят Гейропу .

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    Рейтинг: +9244

    САДЫЧОК > Январь 59 2 минуты назад

    Бредятина ! Не смотри тв - ты же болен !

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    Рейтинг: +15997

    ilichkadr 1 час назад

    И это называется ответил на вопрос!?
    "Я думаю"
    Олежек, ты не думай, а принимай решение в интересах российского футбола. Не перекладывай свою ответственность на национальные федерации. Регламенты и позиции ФИФА и УЕФА пошли на хер.

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