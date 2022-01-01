Мане рассказал о требованиях к будущей жене

Нападающий «Ливерпуля» Садимо Мане рассказал, какой должна быть его жена.

«Много девушек спрашивали меня, почему я не женат. Простите, но вы зря тратите время.

Женщины, на которой я женюсь, не должно быть в социальных сетях. Я хочу жениться на той, которая уважает Бога и чтит молитвы», – сказал Мане.