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Мане рассказал о требованиях к будущей жене

Нападающий «Ливерпуля» Садимо Мане рассказал, какой должна быть его жена.

«Много девушек спрашивали меня, почему я не женат. Простите, но вы зря тратите время.

Женщины, на которой я женюсь, не должно быть в социальных сетях. Я хочу жениться на той, которая уважает Бога и чтит молитвы», – сказал Мане.

  • Мане близок к трансферу в «Баварию».
  • В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.

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Источник: твиттер Франка Халида

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Комментарии6
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    Рейтинг: +787

    talgatnurzhanov2006 31 минуту назад

    Такой наивный! Жены узнаешь только после свадьбы, проверено веками.

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    Рейтинг: +262

    Боратти 38 минут назад

    Шакира освободилась! Гы-гы-гы!

    0
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    Рейтинг: +2038

    ItalianFootball 1 час назад

    А сам то грешен по социалкам везде, да ?)

    0
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    Рейтинг: +1832

    моэм 3 часа назад

    Ну ну ...только женись и незаметно для себя будешь выполнять её требования и укажет каким надо быть тебе самому .

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    Рейтинг: +2790

    acor94 3 часа назад

    Посоветуйся с Федуном или Мамаевым, у них жены тоже любят на коленях перед Богом стоять.

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    Рейтинг: +262

    Боратти > acor94 39 минут назад

    Уха-ха!)))

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