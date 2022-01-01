Мане рассказал о требованиях к будущей жене

Такой наивный! Жены узнаешь только после свадьбы, проверено веками.
Нападающий «Ливерпуля» Садимо Мане рассказал, какой должна быть его жена.
«Много девушек спрашивали меня, почему я не женат. Простите, но вы зря тратите время.
Женщины, на которой я женюсь, не должно быть в социальных сетях. Я хочу жениться на той, которая уважает Бога и чтит молитвы», – сказал Мане.
- Мане близок к трансферу в «Баварию».
- В прошедшем сезоне Мане провел 51 матч, забил 23 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 80 миллионов евро.