«Спартак» отдаст 20-летнего Сунгатулина в аренду «Уралу» с правом выкупа («РБ Спорт»)

«Спартак» и «Урал» близки к договоренности о переходе полузащитника Фаниля Сунгатулина.

Екатеринбургский клуб возьмет 20-летнего футболиста в аренду на один год с правом последующего выкупа.

Сообщалось, что «Спартак» оценивает своего воспитанника в 30 миллионов рублей.