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«Спартак» отдаст 20-летнего Сунгатулина в аренду «Уралу» с правом выкупа («РБ Спорт»)

«Спартак» и «Урал» близки к договоренности о переходе полузащитника Фаниля Сунгатулина.

Екатеринбургский клуб возьмет 20-летнего футболиста в аренду на один год с правом последующего выкупа.

Сообщалось, что «Спартак» оценивает своего воспитанника в 30 миллионов рублей.

  • В прошлом сезоне Сунгатулин был капитаном «Спартака-2».
  • Хавбек провел 1 матч за основную команду.
  • «Урал» видит в нем замену для Рафала Августиняка.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    mufs6w8tp4apn 28 минут назад

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