«Спартак» отдаст 20-летнего Сунгатулина в аренду «Уралу» с правом выкупа («РБ Спорт»)

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«Спартак» и «Урал» близки к договоренности о переходе полузащитника Фаниля Сунгатулина.
Екатеринбургский клуб возьмет 20-летнего футболиста в аренду на один год с правом последующего выкупа.
Сообщалось, что «Спартак» оценивает своего воспитанника в 30 миллионов рублей.
- В прошлом сезоне Сунгатулин был капитаном «Спартака-2».
- Хавбек провел 1 матч за основную команду.
- «Урал» видит в нем замену для Рафала Августиняка.