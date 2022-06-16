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«Мы не участвуем в спекуляциях». «Герта» – об интересе к Кралу

Директор по коммуникациям «Герты» Мартин Юнг прокомментировал новость, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в берлинский клуб.

«Герта» хочет подписать Крала? Мы не участвуем в спекуляциях», – сказал Юнг.

  • Крал не хочет возвращаться в «Спартак».
  • Прошедший сезон он провел в аренде в «Вест Хэме», но лондонцы решили не выкупать его.
  • В активе Алекса всего 6 матчей (255 минут).

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Источник: «Чемпионат»

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16.06.2022 23:47
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