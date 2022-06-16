«Мы не участвуем в спекуляциях». «Герта» – об интересе к Кралу

Директор по коммуникациям «Герты» Мартин Юнг прокомментировал новость, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в берлинский клуб.

«Герта» хочет подписать Крала? Мы не участвуем в спекуляциях», – сказал Юнг.