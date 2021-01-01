Цель сборной Армении – выиграть ЧМ или Евро до 2050 года

Да такое может быть, но для этого вы должны стать хозяевами ПРОМКВАСА. да и то они потаются бомжатник хоть как то протолкнуть что бы из группы вышли, а они уже лет пять не могут выйти, ну а вы поспособней так что только договор с ПРОМКВАСОМ
Президент Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.
В ходе своего выступления он напомнил о цели, обозначенной в Стратегии трансформации Армении до 2050 года: победа национальной сборной по футболу на чемпионате мира или Европы.
- Армения занимает 92-е место в рейтинге ФИФА.
- Команда ни разу не играла в финальных стадиях ЧМ и Евро.