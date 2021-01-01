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Цель сборной Армении – выиграть ЧМ или Евро до 2050 года

Президент Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе своего выступления он напомнил о цели, обозначенной в Стратегии трансформации Армении до 2050 года: победа национальной сборной по футболу на чемпионате мира или Европы.

  • Армения занимает 92-е место в рейтинге ФИФА.
  • Команда ни разу не играла в финальных стадиях ЧМ и Евро.

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Источник: Arka.am

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Комментарии7
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    Рейтинг: +661

    Suvorov51 1 час назад

    Да такое может быть, но для этого вы должны стать хозяевами ПРОМКВАСА. да и то они потаются бомжатник хоть как то протолкнуть что бы из группы вышли, а они уже лет пять не могут выйти, ну а вы поспособней так что только договор с ПРОМКВАСОМ

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    Рейтинг: +24425

    bset 2 часа назад

    Переобщался с великим геостратегом

    0
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    Рейтинг: +7660

    vladik12 2 часа назад

    Одни клоуны уже выиграли ЧМ-2018, епт.

    0
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    Рейтинг: +587

    SinyaaPyll > vladik12 1 час назад

    Кто?

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    Рейтинг: +7660

    vladik12 > SinyaaPyll 1 час назад

    Реально не в курсе?

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    Рейтинг: +587

    SinyaaPyll > vladik12 1 час назад

    Сборная России, что ли? Были заявления о цели выиграть ЧМ?

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    Рейтинг: +653

    fakeid 2 часа назад

    это более достижимо, чем взятие еврокубка спартаком

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