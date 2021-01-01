Цель сборной Армении – выиграть ЧМ или Евро до 2050 года

Президент Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом УЕФА Александером Чеферином и главой ФИФА Джанни Инфантино.

В ходе своего выступления он напомнил о цели, обозначенной в Стратегии трансформации Армении до 2050 года: победа национальной сборной по футболу на чемпионате мира или Европы.