Денисов: «После перехода в «Анжи» я получал 37-39 миллионов рублей в месяц»

Бывший полузащитник «Анжи» Игорь Денисов рассказал о зарплате в махачкалинском клубе.

«Когда я перешeл в «Анжи», евро вырос. Плюс доход от недвижимости. И в один месяц я получал 37-39 миллионов рублей. Деньги вкладывал в коммерческую недвижимость. К концу карьеры получилось неплохо», – сказал игрок.