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Денисов: «После перехода в «Анжи» я получал 37-39 миллионов рублей в месяц»

Бывший полузащитник «Анжи» Игорь Денисов рассказал о зарплате в махачкалинском клубе.

«Когда я перешeл в «Анжи», евро вырос. Плюс доход от недвижимости. И в один месяц я получал 37-39 миллионов рублей. Деньги вкладывал в коммерческую недвижимость. К концу карьеры получилось неплохо», – сказал игрок.

  • Денисов был в «Анжи» в 2013 году, провел за команду 3 матча в РПЛ.
  • Клуб в этом году потерял профессиональный статус.
  • Денисов завершил карьеру в 2019 году.

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Источник: ютуб-канал Nobel

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Сегодня, 19:18
Комментарии9
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    Рейтинг: +23285

    JTherry 7 минут назад

    заливает Денисов, что получал 39 лимонов в месяц, такие бабки Керимов платил в Анжи только Это'О, по средневзвешенному курсу 2013 года (42 руб.) - это 930 тысяч евро в месяц...) насколько помню его годовая ЗП должна была быть около 5,5 лимонов евро...

    0
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    Рейтинг: +56

    IceRain 25 минут назад

    ***** одним словом

    0
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    Рейтинг: +896

    Юрэс 41 минуту назад

    Простой футбалёр!?!?!?!?!?
    АХРИНЕТЬ!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +7657

    vladik12 > Юрэс 35 минут назад

    В см. простой? Гарик по российским футбольным меркам был звездой. Если бы хотел, не затерялся бы и в Европе.

    0
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    Рейтинг: +651

    111Hunter111 57 минут назад

    Карточку заблокировали?

    0
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    Рейтинг: +13990

    Fusballer 1 час назад

    Где бы ещё столько бабла заработал. А сейчас можно хаять российский футбол и Россию.

    3
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    Рейтинг: +316

    Great Tartaria > Fusballer 52 минуты назад

    Телевизора насмотрелся??? гордиться то нечемвсе разрушили, разворовали, корупировали..... выкинь телевизор и выйди из "Матрицы"

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    Рейтинг: +588

    fakeid > Great Tartaria 42 минуты назад

    по факту хряк всё верно сказал

    1
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    Рейтинг: +520

    чаппай > Fusballer 11 минут назад

    А как одно мешает другому? Почему нельзя хаять зло???

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