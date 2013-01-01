Денисов: «После перехода в «Анжи» я получал 37-39 миллионов рублей в месяц»

заливает Денисов, что получал 39 лимонов в месяц, такие бабки Керимов платил в Анжи только Это'О, по средневзвешенному курсу 2013 года (42 руб.) - это 930 тысяч евро в месяц...) насколько помню его годовая ЗП должна была быть около 5,5 лимонов евро...
Бывший полузащитник «Анжи» Игорь Денисов рассказал о зарплате в махачкалинском клубе.
«Когда я перешeл в «Анжи», евро вырос. Плюс доход от недвижимости. И в один месяц я получал 37-39 миллионов рублей. Деньги вкладывал в коммерческую недвижимость. К концу карьеры получилось неплохо», – сказал игрок.
- Денисов был в «Анжи» в 2013 году, провел за команду 3 матча в РПЛ.
- Клуб в этом году потерял профессиональный статус.
- Денисов завершил карьеру в 2019 году.