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Газзаев считает, что ЦСКА идет по пути «Спартака»: «Слишком часто меняются тренеры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новом тренере клуба Владимире Федотове.

«У Федотова в «Сочи» были хорошие условия. И команда неплохо выступила. Это был перспективный проект. Что касается Березуцких, то я считаю, что им нужно было доверить команду и дальше. Молодой тренер: первый год работы.

Пятое место в чемпионате — это не совсем провальный результат. Тем более сейчас, когда никаких глобальных задач не стоит, кроме национального чемпионата.

ЦСКА — это команда, где будут спрашивать за результат совсем по-другому. Например, одно-два поражения команды — это уже проблема. К этому Федотову нужно быть готовым.

И еще хочу заметить, что сейчас, к сожалению, ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. И это может завести в тупик, в котором сейчас находятся красно-белые», — сказал Газзаев.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 13:08
Комментарии1
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    Рейтинг: +10583

    Алексей З 2 часа назад

    Неужели ? Что-то местные гы-гы молчат или содержат и выпускают только под Спартак ?

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