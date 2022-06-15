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  • Газзаев считает, что ЦСКА идет по пути «Спартака»: «Слишком часто меняются тренеры»

Газзаев считает, что ЦСКА идет по пути «Спартака»: «Слишком часто меняются тренеры»

15 июня 2022, 13:08

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о новом тренере клуба Владимире Федотове.

«У Федотова в «Сочи» были хорошие условия. И команда неплохо выступила. Это был перспективный проект. Что касается Березуцких, то я считаю, что им нужно было доверить команду и дальше. Молодой тренер: первый год работы.

Пятое место в чемпионате — это не совсем провальный результат. Тем более сейчас, когда никаких глобальных задач не стоит, кроме национального чемпионата.

ЦСКА — это команда, где будут спрашивать за результат совсем по-другому. Например, одно-два поражения команды — это уже проблема. К этому Федотову нужно быть готовым.

И еще хочу заметить, что сейчас, к сожалению, ЦСКА идет по пути «Спартака»: слишком часто меняются тренеры. И это может завести в тупик, в котором сейчас находятся красно-белые», — сказал Газзаев.

  • Федотов ранее тренировал «Сочи».
  • При нем команда заняла 2-е место в РПЛ.
  • Тренер сменил в ЦСКА Алексея Березуцкого, который сегодня ушел из клуба.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газзаев Валерий
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