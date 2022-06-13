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Лига наций. Франция проиграла Хорватии и осталась на последнем месте в группе

В четвертом туре Лиги наций Хорватия на выезде минимально победила Францию со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на пятой минуте забил Лука Модрич, реализовавший пенальти.

Хорваты, набрав три очка, поднялись на второе место в группе. Французы с двумя баллами идут последними.

Лига наций. Группа A1. 4-й тур

Франция – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Модрич, 5 (с пенальти).

Календарь Лиги наций

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Источник: «Бомбардир»

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13.06.2022 23:39
Комментарии1
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    Рейтинг: +526

    fakeid 1 час назад

    мбаппа и бенземюк облажались. как и зидан. может, ещё передумает насчёт псжы, подождёт до ноября и возглавит это недоразумение, именуемое сборной.

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