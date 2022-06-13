Лига наций. Франция проиграла Хорватии и осталась на последнем месте в группе

В четвертом туре Лиги наций Хорватия на выезде минимально победила Францию со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на пятой минуте забил Лука Модрич, реализовавший пенальти.

Хорваты, набрав три очка, поднялись на второе место в группе. Французы с двумя баллами идут последними.

Лига наций. Группа A1. 4-й тур

Франция – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Модрич, 5 (с пенальти).

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