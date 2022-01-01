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Украинец Цыганков может заменить Мане в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ищет варианты усиления флангов атаки в связи с вероятным уходом Садио Мане.

Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

24-летний украинец проявил себя в июньских матчах за сборную, тем самым заинтересовав «Ливерпуль».

  • Рыночная стоимость Цыганкова – 25 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 25 играх.

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Источник: Liverpool.com

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Сегодня, 08:53
Комментарии4
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    Рейтинг: +10534

    Алексей З 8 минут назад

    Если вдруг ( !!!!!! ) Ливерпуль и заинтересуется Цыганковым, то не надо это преподносить как замену Мане. При всём уважении к украинцу, но это Небо и Земля.
    Господа из Бомбардира , выставляете себя в глупейшем свете.

    2
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    Рейтинг: +15894

    Cleaner 14 минут назад

    Заменить? Где МАНЕ, и где цыганков? РЖУ ни могу!!!

    1
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    Рейтинг: +491

    SpartakMoskwa 21 минуту назад

    Ахааха, давно так не смеялся, Мане вообще заменить практически не возможно, а тут еще и Цыганковым

    1
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    Рейтинг: +205

    Predator_utm 50 минут назад

    а может и не заменить :D

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