Украинец Цыганков может заменить Мане в «Ливерпуле»

Если вдруг ( !!!!!! ) Ливерпуль и заинтересуется Цыганковым, то не надо это преподносить как замену Мане. При всём уважении к украинцу, но это Небо и Земля.
Господа из Бомбардира , выставляете себя в глупейшем свете.
«Ливерпуль» ищет варианты усиления флангов атаки в связи с вероятным уходом Садио Мане.
Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.
24-летний украинец проявил себя в июньских матчах за сборную, тем самым заинтересовав «Ливерпуль».
- Рыночная стоимость Цыганкова – 25 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне он забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 25 играх.