Украинец Цыганков может заменить Мане в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» ищет варианты усиления флангов атаки в связи с вероятным уходом Садио Мане.

Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова.

24-летний украинец проявил себя в июньских матчах за сборную, тем самым заинтересовав «Ливерпуль».