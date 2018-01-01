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«Как будто не расставались». Кононов – о возвращении в «Арсенал»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал свое назначение.

«Когда подъезжали на базу, сразу же прилив воспоминаний, встретился со всеми работниками стадиона, администраторами.

Как будто бы не расставались, а всего лишь прошло четыре года. Довольно много, наверное, но приятные чувства. Очень рад видеть всех.

Сбор будет насыщенным, тренировки в двухразовом режиме, недельный цикл с одним выходным. Плюс мы планируем достаточно много игр.

Думаю, что будут матчи и на нашем стадионе. Может быть, некоторые из них посетят болельщики. Какие-то игроки будут уходить, достаточно много футболистов придет. Сейчас очень много работы.

Соскучился ли я по футболу? Да, конечно, следил в первую очередь за чемпионатом России, другими чемпионатами, немного для себя работал индивидуально, анализировал, что-то новое открывал. Надеюсь, этот перерыв пойдет мне на пользу.

Все условия для тренировочного процесса созданы, прекрасное поле. Все зависит от того, как подготовимся, клуб делает все, чтобы мы имели все под рукой, чувствовали себя комфортно. Будем прилагать максимум усилий», – сказал Кононов.

  • «Арсенал» по итогам сезона-2021/22 вылетела в ФНЛ.
  • Кононов уже возглавлял команду в 2018 году.
  • Последним его местом работы была «Рига».

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Источник: сайт «Арсенала»

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