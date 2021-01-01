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Ваноли получил предложение из Серии А и несколько предложений из Серии B

Несколько итальянских клубов заинтересованы в бывшем главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.

По информации Metaratings, у итальянца есть несколько предложений в Серии В и одно предложение в Серии А.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +10435

    Алексей З 1 час назад

    Ниже озабоченных , хочется спросить , а какое наХ вам дело до Ваноли ?
    Он не "раб на галерах ", захотел и ушёл.
    С клубом всё обговорено , да вас му...ков не спросили.

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    Рейтинг: +958

    jek718875 1 час назад

    Вот что значит по- тренировать сам Спартак

    1
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    Рейтинг: +15768

    ilichkadr 2 часа назад

    Вот и все личные причины. Кто бы сомневался, что щас посыпется вал предложений.

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    Рейтинг: +153

    Африк@нская 4yмa cвинeй 2 часа назад

    Волчий билет

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    Рейтинг: +13943

    Fusballer 2 часа назад

    Какая серия B?! Ваноли - титулованный тренер!

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    Рейтинг: +1067

    mama1991 > Fusballer 1 час назад

    )))) обыграл две команды пивзавода из второй лиги, ну динамо, да обыграл, динамо которое в конце сезона обыграли все...

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