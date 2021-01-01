Ваноли получил предложение из Серии А и несколько предложений из Серии B

Ниже озабоченных , хочется спросить , а какое наХ вам дело до Ваноли ?
Он не "раб на галерах ", захотел и ушёл.
С клубом всё обговорено , да вас му...ков не спросили.
Несколько итальянских клубов заинтересованы в бывшем главном тренере «Спартака» Паоло Ваноли.
По информации Metaratings, у итальянца есть несколько предложений в Серии В и одно предложение в Серии А.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.