Ещенко остался в «Спартаке» несмотря на уход Ваноли

Несколько тренеров остались в «Спаратке» после ухода Паоло Ваноли из клуба.
По информации «Матч ТВ», в команде остался Андрей Ещенко, в также тренеры по физподготовке испанец Антонио Хесус Санчес и россиянин Александр Зайченко.
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Несколько тренеров остались в «Спаратке» после ухода Паоло Ваноли из клуба.
По информации «Матч ТВ», в команде остался Андрей Ещенко, в также тренеры по физподготовке испанец Антонио Хесус Санчес и россиянин Александр Зайченко.