Ещенко остался в «Спартаке» несмотря на уход Ваноли

Несколько тренеров остались в «Спаратке» после ухода Паоло Ваноли из клуба.

По информации «Матч ТВ», в команде остался Андрей Ещенко, в также тренеры по физподготовке испанец Антонио Хесус Санчес и россиянин Александр Зайченко.