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Ещенко остался в «Спартаке» несмотря на уход Ваноли

Несколько тренеров остались в «Спаратке» после ухода Паоло Ваноли из клуба.

По информации «Матч ТВ», в команде остался Андрей Ещенко, в также тренеры по физподготовке испанец Антонио Хесус Санчес и россиянин Александр Зайченко.

  • «Спартак» финишировал 10-м в РПЛ и выиграл Кубок России.
  • 38-летний Ещенко закончил карьеру в январе и вошел в тренерский штаб команды.
  • Ваноли покинул «Спартак» по трем причинам.

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Источник: «Матч ТВ»

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