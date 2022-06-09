В «Краснодаре» прокомментировали новость о сокращении клубного бюджета

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на информацию, что бюджет клуба сократится в 2023 году.
«Мне очень тяжело комментировать то, что пишут другие люди. Вот пишет «Спорт-Экспресс». А правда ли? Я не знаю.
«Краснодар» не сообщает цифры бюджета. Я их знаю, но мы их не обсуждаем. Оставим это не совести издания. Мы эти цифры не комментируем», – сказал Фундукян.
- «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Сообщалось, что клуб мог сняться с чемпионата России в марте из-за финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.
Источник: «Спорт-Экспресс»