В «Краснодаре» прокомментировали новость о сокращении клубного бюджета

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на информацию, что бюджет клуба сократится в 2023 году.

«Мне очень тяжело комментировать то, что пишут другие люди. Вот пишет «Спорт-Экспресс». А правда ли? Я не знаю.

«Краснодар» не сообщает цифры бюджета. Я их знаю, но мы их не обсуждаем. Оставим это не совести издания. Мы эти цифры не комментируем», – сказал Фундукян.