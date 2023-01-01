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В «Краснодаре» прокомментировали новость о сокращении клубного бюджета

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на информацию, что бюджет клуба сократится в 2023 году.

«Мне очень тяжело комментировать то, что пишут другие люди. Вот пишет «Спорт-Экспресс». А правда ли? Я не знаю.

«Краснодар» не сообщает цифры бюджета. Я их знаю, но мы их не обсуждаем. Оставим это не совести издания. Мы эти цифры не комментируем», – сказал Фундукян.

  • «Краснодар» финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Сообщалось, что клуб мог сняться с чемпионата России в марте из-за финансовых проблем владельца Сергея Галицкого.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +15744

    ilichkadr 1 час назад

    Пора уже привыкнуть, что «Спам-Экспресс» постоянно лжёт. Не проходит и дня, как запускается очередная утка, не понятно откуда вылетевшая и куда прилетит по какому поводу и в связи с чем.

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