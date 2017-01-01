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«Хочу больше эмоций». Левандовски объяснил желание уйти из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вновь дал понять, что хочет сменить клуб.

«Я хочу больше эмоций в жизни. Если вы столько лет были в клубе, то всегда были готовы и всегда отдавали все, несмотря на травмы, боли... То, что я достиг благодаря «Баварии», и то, что «Бавария» достигла со мной...

Я думаю, что [сейчас] лучше всего было бы просто найти решение для обеих сторон, а не искать одностороннее решение. Это не имеет смысла.

Лояльность и уважение важнее, чем бизнес», – сказал поляк.

  • Левандовски хочет перейти в «Барселону».
  • В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

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Источник: Onet Sport

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