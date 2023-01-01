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Моуринью не уйдет из «Ромы» ради «ПСЖ» (Фабрицио Романо)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжит работать с командой.

Он намерен остаться в римском клубе, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».

Руководство «Ромы» гарантировало португальцу усиление состава, поэтому он не хочет бросать проект.

  • Моуринью возглавил команду прошлым летом.
  • В дебютном сезоне он финишировал 6-м в Серии А и выиграл Лигу конференций.
  • Контракт тренера с «Ромой» действует до 2024 года.

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Сегодня, 16:51
Комментарии2
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    Рейтинг: +47

    Клаус 1 час назад

    В Риме его любят.
    А во Франции могут через год выгнать, даже если чемпионат возьмут.
    А если не возьмут , то го##ом смешают.

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    Рейтинг: +561

    Lipatoff > Клаус 1 час назад

    Он не будет тренировать Месси после того противостояния с Реалом

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