Моуринью не уйдет из «Ромы» ради «ПСЖ» (Фабрицио Романо)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжит работать с командой.

Он намерен остаться в римском клубе, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».

Руководство «Ромы» гарантировало португальцу усиление состава, поэтому он не хочет бросать проект.