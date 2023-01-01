Моуринью не уйдет из «Ромы» ради «ПСЖ» (Фабрицио Романо)

В Риме его любят.
А во Франции могут через год выгнать, даже если чемпионат возьмут.
А если не возьмут , то го##ом смешают.
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжит работать с командой.
Он намерен остаться в римском клубе, несмотря на интерес со стороны «ПСЖ».
Руководство «Ромы» гарантировало португальцу усиление состава, поэтому он не хочет бросать проект.
- Моуринью возглавил команду прошлым летом.
- В дебютном сезоне он финишировал 6-м в Серии А и выиграл Лигу конференций.
- Контракт тренера с «Ромой» действует до 2024 года.