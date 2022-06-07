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Хиддинк отреагировал на прекращение существования «Анжи»

7 июня 2022, 13:35
2

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал закрытие махачкалинского клуба.

На прошлой неделе стало известно, что команда из Дагестана официально прекратила существование.

«Я был невероятно горд моей Россией, когда я находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи».

Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», – сказал Хиддинк.

  • Голландец возглавлял «Анжи» с февраля 2012-го по июль 2013-го года.
  • При нем команда впервые в истории стала бронзовым призером РПЛ.
  • Также махачкалинцы под руководством Хиддинка доходили до финала Кубка России и 1/8 Лиги Европы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Анжи Хиддинк Гус
Комментарии (2)
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moskowcity-petrv
1654607933
Дагестанцы как так вы ******** свой клуб?
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Клаус
1654609277
Долг Анжи около 15-20 млн руб. Вместо сочувствия могли и материально помочь. Это'о тогда зарабатывал наравне с Месси и Роналду. Около 20 млн евро в год, думаю у Р.Карлоса было не меньше. Да и у самого Гуса было около 10млн Доили корову как смогли и разбежались
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