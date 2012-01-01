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Хиддинк отреагировал на прекращение существования «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал закрытие махачкалинского клуба.

На прошлой неделе стало известно, что команда из Дагестана официально прекратила существование.

«Я был невероятно горд моей Россией, когда я находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи».

Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», – сказал Хиддинк.

  • Голландец возглавлял «Анжи» с февраля 2012-го по июль 2013-го года.
  • При нем команда впервые в истории стала бронзовым призером РПЛ.
  • Также махачкалинцы под руководством Хиддинка доходили до финала Кубка России и 1/8 Лиги Европы.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1238

    moskowcity-petrv 17 минут назад

    Дагестанцы как так вы ******** свой клуб?

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