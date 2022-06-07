Хиддинк отреагировал на прекращение существования «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк прокомментировал закрытие махачкалинского клуба.

На прошлой неделе стало известно, что команда из Дагестана официально прекратила существование.

«Я был невероятно горд моей Россией, когда я находился во главе сборной. С особенной теплотой вспоминаю время в «Анжи».

Безумно гостеприимные люди были вокруг меня в то время, а также все национальности были представлены в клубах», – сказал Хиддинк.