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Митрофанов: «У «Краснодара» всe отлично с финансированием. Они решили все проблемы»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что у «Краснодара» нет проблем с финансированием.

«У «Краснодара» всe отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. «Краснодар» — один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», – сказал Митрофанов.

  • «Краснодар» завершил сезон на 4-м месте в РПЛ.
  • Весной команду покинули легионеры, включая главного тренера Дани Фарке.
  • Сообщалось, что в марте Галицкий дважды звонил Ашоту Хачатурянцу с намерением сняться с чемпионата.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2773

    Бугимен 44 минуты назад

    МОЛОДЦЫ БЫКИ!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +74

    Назарян 1 час назад

    Не дождетесь ! но вы поняли я о чем а Галицкому респект и уважуха огромнейшего здоровья!!!!!

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