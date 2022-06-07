Митрофанов: «У «Краснодара» всe отлично с финансированием. Они решили все проблемы»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов заявил, что у «Краснодара» нет проблем с финансированием.

«У «Краснодара» всe отлично с финансированием. Они решили все свои проблемы, которые были в моменте времени, и у РФС нет оснований думать, что клуб может сняться. «Краснодар» — один из немногих клубов, к которому практически нет вопросов», – сказал Митрофанов.