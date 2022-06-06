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  • Милошевич: «Я не называл Холанда шлюхой, потому что не говорю по-норвежски»

Милошевич: «Я не называл Холанда шлюхой, потому что не говорю по-норвежски»

6 июня 2022, 13:28
1

Защитник сборной Швеции Александер Милошевич заявил, что не называл нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда шлюхой.

– Я бы так не сказал.

Это довольно грубо с его стороны, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, так что я не знаю, как мы смогли бы общаться. Я не говорю по-английски на поле. Поэтому я этого не говорил.

– Он лучший футболист, которого вы когда-либо встречали?

– Нет.

– Почти?

– Нет.

  • Норвегия на выезде победила Швецию со счетом 2:1 во 2-м туре Лиги наций.
  • Холанд в этом матче оформил дубль.

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Источник: TV2
Лига наций Швеция Милошевич Александер Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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Freyk
1654517311
Что за глупые отмазки. Шведский и норвежский достаточно похожи друг на друга, чтобы носитель одного из языков смог понять другой. Это как говорить, что жители России не поняли бы оскорбление на белорусском. Да даже если на польском — отдельные слова может и не понять, но другие — запросто.
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