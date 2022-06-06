Милошевич: «Я не называл Холанда «шлюхой», потому что не говорю по-норвежски»

Защитник сборной Швеции Александер Милошевич заявил, что не называл нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда шлюхой.

– Я бы так не сказал.

Это довольно грубо с его стороны, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, так что я не знаю, как мы смогли бы общаться. Я не говорю по-английски на поле. Поэтому я этого не говорил.

– Он лучший футболист, которого вы когда-либо встречали?

– Нет.

– Почти?

– Нет.