Милошевич: «Я не называл Холанда «шлюхой», потому что не говорю по-норвежски»

Защитник сборной Швеции Александер Милошевич заявил, что не называл нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда шлюхой.
– Я бы так не сказал.
Это довольно грубо с его стороны, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, так что я не знаю, как мы смогли бы общаться. Я не говорю по-английски на поле. Поэтому я этого не говорил.
– Он лучший футболист, которого вы когда-либо встречали?
– Нет.
– Почти?
– Нет.
- Норвегия на выезде победила Швецию со счетом 2:1 во 2-м туре Лиги наций.
- Холанд в этом матче оформил дубль.
Источник: TV2