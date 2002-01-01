Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Милошевич: «Я не называл Холанда «шлюхой», потому что не говорю по-норвежски»

Защитник сборной Швеции Александер Милошевич заявил, что не называл нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда «шлюхой».

– Я бы так не сказал.

Это довольно грубо с его стороны, потому что я не говорю по-норвежски, а он не говорит по-шведски, так что я не знаю, как мы смогли бы общаться. Я не говорю по-английски на поле. Поэтому я этого не говорил.

– Он лучший футболист, которого вы когда-либо встречали?

– Нет.

– Почти?

– Нет.

  • Норвегия на выезде победила Швецию со счетом 2:1 во 2-м туре Лиги наций.
  • Холанд в этом матче оформил дубль.

Новости по теме
Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так» 1
Холанд забил за Норвегию в 7-м матче подряд
Глава «Ман Сити»: «Все топ-клубы хотели Холанда. Он выбрал нас, потому что умный» 7
Источник: TV2

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11