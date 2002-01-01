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Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскрыл подробности конфликта с защитником сборной Швеции Александером Милошевичем.

«Во-первых, он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так.

Во-вторых, он сказал, что собирается сломать мне ноги. Через полторы минуты после этого я забил. Прекрасно получилось», – сказал Холанд.

  • Норвегия на выезде победила Швецию со счетом 2:1 во 2-м туре Лиги наций.
  • Холанд в этом матче оформил дубль.

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Источник: TV2

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2694

    acor94 58 минут назад

    А парень то ответственный, за свои слова отвечает!

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