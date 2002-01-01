Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так»

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскрыл подробности конфликта с защитником сборной Швеции Александером Милошевичем.

«Во-первых, он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так.

Во-вторых, он сказал, что собирается сломать мне ноги. Через полторы минуты после этого я забил. Прекрасно получилось», – сказал Холанд.