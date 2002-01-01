Холанд – о конфликте с Милошевичем: «Он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так»

А парень то ответственный, за свои слова отвечает!
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд раскрыл подробности конфликта с защитником сборной Швеции Александером Милошевичем.
«Во-первых, он назвал меня шлюхой. Могу ответственно заявить, что это не так.
Во-вторых, он сказал, что собирается сломать мне ноги. Через полторы минуты после этого я забил. Прекрасно получилось», – сказал Холанд.
- Норвегия на выезде победила Швецию со счетом 2:1 во 2-м туре Лиги наций.
- Холанд в этом матче оформил дубль.