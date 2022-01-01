«Спартак» хочет продать Урунова. Им интересуются азиатские клубы

Полузащитник Остон Урунов может покинуть «Спартак» этим летом.

В московском клубе не рассчитывают на 21-летнего футболиста и ищут для него другую команду.

Узбекский хавбек имеет варианты продолжения карьеры в Азии.

«Спартак» готов пойти на финансовые уступки, чтобы продать Урунова, однако сам игрок, возможно, не захочет уходить.

В 2021 году сорвался трансфер Остона в «Ференцварош». Причина – финансовые требования.