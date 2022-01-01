Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?

«Спартак» хочет продать Урунова. Им интересуются азиатские клубы

Полузащитник Остон Урунов может покинуть «Спартак» этим летом.

В московском клубе не рассчитывают на 21-летнего футболиста и ищут для него другую команду.

Узбекский хавбек имеет варианты продолжения карьеры в Азии.

«Спартак» готов пойти на финансовые уступки, чтобы продать Урунова, однако сам игрок, возможно, не захочет уходить.

В 2021 году сорвался трансфер Остона в «Ференцварош». Причина – финансовые требования.

Новости по теме
Ребров – о «Спартаке»: «Завоевать Кубок в год столетия – лучший показатель крутости сезона»
Быстров – о «Спартаке»: «Доказывайте игрой, а не нытьем» 8
Ваноли: «Я вложил в «Спартак» свою энергию и страсть» 4
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:30
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +1787

    моэм 1 час назад

    Уфа получила за здорового Урунова лям , уходя Газизов предлагал вернуть тот же лям , но уже за уже больного коронавирусом Урунова ...Спартак отказался и отдал его в аренду той же Уфе -это не идиотизм?... .а Ларсон ,за которого давали 10 лямов , а в итоге Спартак получил ноль?....удивляюсь откуда в менеджменте Спартака оказалось НА ВЫСОКОЙ зарплате столько баранов .... думаю Остон не такой идиот , как манагеры спартака .чтобы без компенсации уйти от такой зарплаты ....Спартак поднимется , но не раньше чем будет заменено всё руководство клуба .... один титул за 20 лет правления Федуна - это позор.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13864

    Fusballer > моэм 1 час назад

    Два титула!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3042

    Беспонтий 1 час назад

    чтобы продать полезное
    надо найти болезное

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11