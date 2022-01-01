«Спартак» хочет продать Урунова. Им интересуются азиатские клубы

Уфа получила за здорового Урунова лям , уходя Газизов предлагал вернуть тот же лям , но уже за уже больного коронавирусом Урунова ...Спартак отказался и отдал его в аренду той же Уфе -это не идиотизм?... .а Ларсон ,за которого давали 10 лямов , а в итоге Спартак получил ноль?....удивляюсь откуда в менеджменте Спартака оказалось НА ВЫСОКОЙ зарплате столько баранов .... думаю Остон не такой идиот , как манагеры спартака .чтобы без компенсации уйти от такой зарплаты ....Спартак поднимется , но не раньше чем будет заменено всё руководство клуба .... один титул за 20 лет правления Федуна - это позор.
Полузащитник Остон Урунов может покинуть «Спартак» этим летом.
В московском клубе не рассчитывают на 21-летнего футболиста и ищут для него другую команду.
Узбекский хавбек имеет варианты продолжения карьеры в Азии.
«Спартак» готов пойти на финансовые уступки, чтобы продать Урунова, однако сам игрок, возможно, не захочет уходить.
В 2021 году сорвался трансфер Остона в «Ференцварош». Причина – финансовые требования.