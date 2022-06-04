«Бавария» готова продать Левандовски. Клуб опасается, что игрок разорвет контракт

«Бавария» меняет свою позицию по форварду Роберту Левандовски. Теперь клуб готов продать игрока, опасаясь, что он в одностороннем порядке разорвет контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Если игрок захочет расторгнуть контракт, то ему придется выплатить неустойку в размере своей годовой зарплаты – 24 миллиона евро.