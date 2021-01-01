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«Бавария» готова продать Левандовски. Клуб опасается, что игрок разорвет контракт

«Бавария» меняет свою позицию по форварду Роберту Левандовски. Теперь клуб готов продать игрока, опасаясь, что он в одностороннем порядке разорвет контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Если игрок захочет расторгнуть контракт, то ему придется выплатить неустойку в размере своей годовой зарплаты – 24 миллиона евро.

  • Поляком интересуется «Барселона». Левандовски нужен главному тренеру каталонцев Хави.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость поляка – 50 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +65133

    portero 1 час назад

    Ну и больше 25 вам никто и не заплатит, надо трезво смотреть на ситуацию....

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    Рейтинг: +10325

    Алексей З 2 часа назад

    Ну и что ей опасаться ?

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