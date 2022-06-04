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  • «Бавария» готова продать Левандовски. Клуб опасается, что игрок разорвет контракт

«Бавария» готова продать Левандовски. Клуб опасается, что игрок разорвет контракт

4 июня 2022, 18:20
3

«Бавария» меняет свою позицию по форварду Роберту Левандовски. Теперь клуб готов продать игрока, опасаясь, что он в одностороннем порядке разорвет контракт, пишет «Чемпионат» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Если игрок захочет расторгнуть контракт, то ему придется выплатить неустойку в размере своей годовой зарплаты – 24 миллиона евро.

  • Поляком интересуется «Барселона». Левандовски нужен главному тренеру каталонцев Хави.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость поляка – 50 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Германия. Бундеслига Испания. Примера Барселона Бавария Левандовски Роберт
Комментарии (3)
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portero
1654358719
Ну и больше 25 вам никто и не заплатит, надо трезво смотреть на ситуацию....
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Lipatoff
1654372661
Барселона один из лучших по атмосфере клуб, тем более сейчас когда всё начинает налаживаться, здесь поляк будет на высоте, опыт колоссальный, это будет трансфер лета...
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zigbert
1654411028
Если Левандовски надумал покинуть Баварию он не будет подписывать новый контракт и через пол года уйдет свободным агентом. Вот это для Баварии будет совсем плохо.
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