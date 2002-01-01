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Франция проиграла Дании впервые с ЧМ-2002

В первом туре Лиги наций Франция дома уступила Дании (1:2).

Французы проиграли этому сопернику впервые за 20 лет.

На групповом этапе ЧМ-2002 датчане побеждали со счетом 2:0.

После этого Франция трижды выиграла у Дании и один раз добыла ничью.

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Источник: «Бомбардир»

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