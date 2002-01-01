Франция проиграла Дании впервые с ЧМ-2002

В первом туре Лиги наций Франция дома уступила Дании (1:2).
Французы проиграли этому сопернику впервые за 20 лет.
На групповом этапе ЧМ-2002 датчане побеждали со счетом 2:0.
После этого Франция трижды выиграла у Дании и один раз добыла ничью.
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В первом туре Лиги наций Франция дома уступила Дании (1:2).
Французы проиграли этому сопернику впервые за 20 лет.
На групповом этапе ЧМ-2002 датчане побеждали со счетом 2:0.
После этого Франция трижды выиграла у Дании и один раз добыла ничью.