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Лантратов: «Вхожу в топ-3 российских вратарей»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов видит себя в тройке лучших вратарей России.

«Вратарская позиция – самая конкурентная и спокойная для сборной России. За нее переживать не стоит. Я в топ-3», – считает игрок.

  • За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
  • 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
  • Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +559

    Solist345345 15 минут назад

    Если бы ещё нашим футболистам поменьше пафоса и побольше работоспособности, может бы и вышел толк.

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    Рейтинг: +65121

    portero 52 минуты назад

    Огласите пожалуйста весь список!

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    Рейтинг: +681

    SanInstructor > portero 32 минуты назад

    Лантратов, Генералов, Хомич)))

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