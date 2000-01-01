Лантратов: «Вхожу в топ-3 российских вратарей»

Если бы ещё нашим футболистам поменьше пафоса и побольше работоспособности, может бы и вышел толк.
Голкипер «Химок» Илья Лантратов видит себя в тройке лучших вратарей России.
«Вратарская позиция – самая конкурентная и спокойная для сборной России. За нее переживать не стоит. Я в топ-3», – считает игрок.
- За последние 2 сезона РПЛ Лантратов не пропустил ни матча.
- 26-летний Лантратов стоит 2 миллиона евро.
- Его контракт с «Химками» действует еще 3 года.
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